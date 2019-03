Rizeli öğrenciler düzenledikleri sergiyle Rize'yi tanıttılar

-sergiden görüntüler

- Rize’de Reşadiye Zihni Derin Ortaokulu’nda Rize’nin tanıtımı için bir sergi açıldı. Sergide Rize’nin yöresel ürünlerden kültürel zenginliklere kadar Rize’nin değerleri katılımcılara anlatıldı. Rize Merkez Reşadiye Zihni Derin Ortaokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırladığı Rize sergisi okul salonunda hazırlandı. Serginin açılışını Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkan Vekili Sultan Yılmaz, RTEÜ Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak gerçekleştirdi. Hazırlanan stantları gezen davetliler öğrencilerden bilgiler aldı. Bakırcılıktan, feretiko dokumasına, çaydan balıkçılığa kadar her detayın işlendiği sergide öğrenciler atma türkü ile atıştı. ‘Doğal coşkulu samimi insanları şehri Rize’ sloganıyla hazırlanan sergide yöresel lezzetlerde tanıtıldı. Hamsi koliden pepeçuraya kadar her lezzetin hazırlandığı standı gezen Rize Valisi Kemal Çeber hafta sonunu Rize’de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize yemeklerini tercih ettiğini belirterek “Cumhurbaşkanımıza ‘ne yemek hazırlayalım’ diye sorulduğunda kendisinin tercih ettiği yöresel yiyeceklerin hepsi burada mevcut” dedi.

Bunun üzerine stanttan sorumlu öğrenci “onun içinde yiyin “demesi gülüşmelere sebep oldu. Serginin fikir sahibi öğretmenlerinden Zeynep Tavukçu “Rize doğasından sanatına her anlamda tanıtılması gereken bir il. Burada birçok köşe ve stant hazırladık. Bakırcılıktan feretikoya, doğa sporlarından çaya kadar her şey yer alıyor. Öğrencilerimiz ile birlikte bunu hazırladık. Umarım onlarda altından en iyi şekilde kalkmıştır” şeklinde konuştu.

Türkçe Öğretmeni Ömer Açıkgöz “Öğrencilerimiz bu sergi sayesinde köylerinde daha önce dedelerinin nasıl yaşadığını bizzat görmüş yaşamış oldular. Eski eşyalarımızla tarım aletlerinin kullanımı gibi şeyleri tanıtmış olduk. Önemli olan Rize’yi tanıtmaktı, başardık diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.