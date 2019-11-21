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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Rizeli kadınlar 'tacize dur' demek için adliye önünde toplandı Haberi

Rizeli kadınlar 'tacize dur' demek için adliye önünde toplandı Haberi

- Adliye önünden detay

Yargı Süreci Psikoloji Alabalık Cinsel Taciz Saldırı 

-- Avukat İlayda Önal'ın açıklaması
-- Destek amaçlı orada bulunan Sevil Fertinger'in açıklaması
-- Adliye önündeki kalabalıktan detay

( RİZE ) Rizeli kadınlar "tacize dur" demek için adliye önünde toplandı-Rize’deki taciz duruşması ertelendi- Avukat İlayda Önal: “Kadına yönelik şiddet ancak toplumsal bir çözümle giderilebilir” RİZE

- Rize’nin Çayeli ilçesindeki taciz duruşmasında Rizeli kadınlar adliye önünde toplanarak davacıya destek oldu. Çayeli ilçesinde M.Y’nin (32), E.A.Ç’yi (28) taciz ettiği iddiası üzerine olay mahkemeye taşındı. Olayın duruşması Çayeli Adliyesi’nde gerçekleşti. Davayı Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, aile yakınları, destek için ilçe dışından gelen kadınlar ve beraberindekiler takip etti. Şikayetçi E.A.Ç'nin Avukatı İlayda Önal duruşma sonrası yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin ancak toplumsal bir destekle çözümleneceğini ve söz konusu durumda şikayetçi E.A.Ç’ye destek olunmasını istedi. Sanığın tutuklanma talebinin red edildiğini ifade eden Avukat Önal, bu duruma itiraz ettiklerini ifade ederek, "Müvekkilim 6 yıldır söz konusu sanığın tacizine uğramaktadır. Çeşitli iletişim yollarıyla, kendisinin fotoğrafı çekilmesi yoluyla, sokakta yolunun kesilmesi ve ısrarla bir takibe maruz kalmaktaydı ve ciddi anlamda psikolojik ve cinsel bir şiddete maruz kalmaktadır. Bu olay en sonunda müvekkilin çalıştığı iş yerine sanığın gelmesi ve devamında kendisine engel olmaya çalışanlara silahla saldırması ve birkaç kişinin yaralanması, müvekkilin son anda yaralanmaktan kurtulması gibi bir durumla sonuçlanmış ve bu şekilde dava açılmıştır. Duruşmalar hala devam ediyor. Koruma kararının bitmesini fırsat bilerek şahıs müvekkile en son bir hafta önce tekrar saldırıda bulundu. Bu sebeple biz tekrar sanığın tutuklanmasını talep ettik. Tutuklama talebimiz red edildi, biz buna itiraz ediyoruz. Biz yargı süreci devam ediyor. Aynı zamanda bu toplumsal bir olay. Toplumunda buna duyarlı olmasını ve müvekkile herkese destek olmasını istiyoruz. Kadına yönelik şiddet ancak toplumsal bir çözümle giderilebilir" dedi.
Sikayetçi E.A.Ç’ye destek amaçlı Adliye önüne gelen Sevil Fertinger isimli vatandaş ise, “Destek olmak için buradayız. Kadınlara tacizin her türlüsünü biz kınıyoruz. Biz korkmuyoruz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Bu adam kimse cezasını çeksin. Her gün en az bir kadın ölüyor. Yeter artık. Sokakta dolaşamıyoruz” ifadelerini kullandı. M.Y. davada, cinsel taciz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, 6136 SKM ve korku kaygı yaratacak şekilde ateş etmekten yargılanırken, duruşmanın 19 Şubat 2020 tarihine ertelendiği öğrenildi.
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