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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu

Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu

Tabeladan detay

Vosvos Zelil Çatı Katı Konsept 

-Dışarıdan görüntü
-İş yeri sahibi röportaj
-Vatandaş röportaj
-Drone görüntüsü

( RİZE ) RİZE

- Rize'de bir binanın çatı katındaki kafetaryanın tabelasındaki yan duran vosvosları görenler gözlerine inanamıyor. Rizeli işletmeci Gökhan Bakır, şehir merkezinde Belediye Blokları'nın 3. katına açtığı kafede farklı bir konsept oluşturmak istedi. İnsanlar için kafenin bir albenisi olması gerektiğini düşünen Bakır, 'vosvos' olarak bilinen Volswagen Beetle marka araçları tabelasına koyarak ilgi çekti. Kafenin içerisinde de ikiye böldüğü araçları masa olarak kullanan işletmeci Gökhan Bakır, Rize’ye yeni bir konsept kazandırdığı için mutlu olduğunu dile getirerek “Araçlarımızı İstanbul’dan, belirli yerlerden hurdadan alıp boyalarıyla beraber ufak tefek tadilat yapıp çelik konstrüksiyon ile birlikte binaya ve tabelanın üzerine monte ettik. Değişik bir konsept, farklı bir konsept, Rize’ye yenilikleri getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rizeliler fikirleriyle ünlü insanlardır, fikirleriyle ön plana çıkan insanlardır. Görenlerinde bu yüzden hoşuna gitti. Tadilatlarını yaparken bile fotoğraf çektirmeye başlayanlar oldu” dedi.
(HFD-ÖS-Y)
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