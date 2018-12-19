Rize Valisi Çeber, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - RİZE
Rize Valisi Çeber, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - RİZE - Rize Valisi Kemal Çeber'in fotografları incelemesi - Vali Kemal Çeber'in açıklamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Rize Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıRİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.Fotoğraflar hakkında bilgi alan Çeber, AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı Cinayeti", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.Çeber, AA'nın fotoğraf oylamasına her yıl katıldığını belirterek, bu yıl fotoğraf seçerken çok daha fazla zorlandığını söyledi.
Fotoğrafın çok önemli bir gözlem aracı olduğuna dikkati çeken Çeber, şöyle devam etti:"Fotoğraf tek karede birçok şeyi görmenizi sağlarken ne kadar geniş bir alanı yorumlayabileceğimizi gösteriyor. Fotoğrafa birçok açıdan bakmak gerekiyor. Bazen duygularımız öne geçiyor bazen de en amatör gözle fotoğrafı değerlendiriyorsunuz. Meselenin özü tek kare ile o kategoride ne kadar çok şeyin resmedildiği."Vali Çeber, fotoğraf sanatının önemini oylama yaparken bir kez daha gördüklerini vurgulayarak, "Oylamaya çok geniş kitlenin katıldığını biliyorum. İnsanların bir anlamda anketini yapacağız. Bu sene en çok neye bakmışız? Bizim hafızamızda en çok ne yer etmiş? Oylamanın sonucu bize küçük farklarla bunu da gösterecek." dedi.