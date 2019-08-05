Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran: “Son 3 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü”

Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran: “Son 3 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü”

Kaybolan şahsın arabası ve dereden detay

Sel Felaketi Felaket 

-Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran’ın açıklaması
-Detay

( RİZE )- Dalkıran: “Arama kurtarma ekiplerimiz vatandaşımızı aramaya başladı.
” RİZE

- Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, meydana gelen sel felaketinin ardından Salarha Beldesi’nden yaptığı açıklamada son 3 saatte bölgede metrekareye 120 kilogram yağmurun düştüğünü ifade etti.
Rize’de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrasında Salarha Beldesi’nde bir araç sel sularına kapıldı. Araç içerisinde bulunan iki kişi kurtarılırken, bir kişinin de sel sularına kapıldığı iddia edildi. Gerçekleşen sel felaketi sonrasında olay yerine giden Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, kaybolan vatandaş için arama kurtarma çalışmalarının başladığını ifade etti.
Dalkıran burada gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gün içerisinde yoğunlaşan bir kuvvetli yağış gerçekleşti. Son 3 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştüğünü biliyoruz. Saat 22.00 sularında 3 vatandaşımızın bulunduğu bir araçtan iki vatandaşımız kurtuldu, bir vatandaşımızındı sel sularına kapıldığına dair teyide ihtiyaç bir bilgi var elimizde. Arama kurtarma ekiplerimiz vatandaşımızı hemen aramaya başladı.
Yollarda meydana gelen kapanmalara müdahale ettik. Gece 01.00 itibariyle yağışların yoğunlaşmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz.”
İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı