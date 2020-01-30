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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Rize-Trabzon yolu tankerdeki sızıntı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Rize-Trabzon yolu tankerdeki sızıntı nedeniyle trafiğe kapatıldı

yoldan detaylar

Polis Jandarma Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

-araçlardan detaylar

( RİZE ) RİZE

- Rize-Trabzon yolu, LPG yüklü bir tankerdeki sızıntı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Rize-Trabzon yolu Trabzon istikameti Derepazarı ilçe girişinde, LPG yüklü tankerdeki sızıntıyı fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekiplerince yol trafiğe kapatılırken, güvenlik önlemi olarak bölgenin elektriği de kesildi. Tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, sızıntı yaşanan tankerdeki LPG, bölgeye gelmesi beklenen başka tankere aktarılacak. Olay yerinde inceleme sürüyor.
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