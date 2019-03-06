Rize Simiti tescillendi

--Rize simidi

--Başkan ve Vali konuşmaları



( RİZE ) RİZE



- Rize Belediyesi tarafından tescil ettirilen, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilen “Rize Simidi” bilgilendirme programı Tuzcuoğlu Memişağa Parkında gerçekleştirildi.

Mahreç İşareti No:410 olan Rize Simidi’nin bir marka olması için bir çok çalışmanın yapıldığını ifade eden Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, bölgemizin önemli değerlerinden olan Rize Simidi’nin artık Rize’nin bir markası olarak anılacağını ifade etti.

Başkan Kasap, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye genelinde “Kel Simit” olarak ifade edilen Rize Simidinin kendine özgü bir kimyası vardır. Biz Belediye olarak yaklaşık bir yıl önce Rize Simidi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk. Şu anda markası elimizde olan Rize Simidi’nin artık Rize’ye ait olduğu tescillendi” “Baston ekmeği de tescillendi” Memişağa Parkında toplanan vatandaşlara “Baston Ekmeği”nin de tescillendiği müjdesini veren Belediye Başkanı Kasap, Mayıs ayında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belgesinin verileceğini belirtti.

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, “Rizemizin diğer bir markası olan “Baston Ekmeği” tamamen Rize’ye ait bir ekmek türüdür. Hem yapılışı hem de pişirilmesi bakımından diğer ekmeklerden farklıdır” dedi.

Başkan Kasap, Rize Simidi’nin marka olmasında katkılara bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ali Güvelioğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmasında Rize’nin unutulmaya yüz tutmuş değeri olan “Armonika”ya da bilgilendirme etkinliğinde yer veren Rize Belediye Başkanı Kasap, armonika eşliğinde herkesi horana davet etti. Konuşmaların sonunda Rize Simidi Üretimi yapan Fırıncılara marka tescil belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Rize Simidi Tanıtım Etkinliğine Rize Valisi Kemal Çeber, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kurum Müdürleri, Daire Amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(HFD-

