Rize sahilinde balıkçı teknesi alabora oldu



- Rize sahil açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi alabora oldu. Alabora olan tekneden denize atlayan 4 kişinin yardımına Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAGET 34 yetişti. Rize Sahil Parkı mevkisinden,4 kişi balık tutmak için denize açıldı. Denizin dalgalı olması nedeniyle tekne alabora oldu. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 Komutanlığı ekipleri, alabora olan tekneden denizde atlayan 4 kişiyi kurtardı. Teknede bulunan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



