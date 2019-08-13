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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Rize’nin yaylalarına ziyaretçi akını

Rize’nin yaylalarına ziyaretçi akını

Çat yaylası

İsaf Yabancı Turist Bayram Tatili Ormanlı Oksijen 

-Zil Kalede
-tarihi köprüler
-Tulum oynayan vatandaşlar
-yayladan detay görüntüler

( RİZE - ÖZEL)- Yaylalara gelen yerli, yabancı turistler eşsiz doğanın tadını çıkardı RİZE

- Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Rize'nin yaylalarına akın etti. Eşsiz doğası ile misafirlerini büyüleyen yaylalarda oteller ve pansiyonlarda doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı. Bayram tatili ile Rize'nin yaylaları ziyaretçi akınına uğradı. Oteller ve pansiyonlarda boş yer kalmayınca tatilciler çadır kurarak eşsiz güzelliğe sahip Rize yaylalarını doldurdu. Tarihi zil kale ve Çat yaylası ziyaretçi akınına uğrarken araçlar yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin ağırlandığı yaylada mangallar yakıldı, bölgenin yöresel çalgısı tulum ile horonlar kuruldu. Dere kenarlarında kurulan salıncaklarda sallananlar misafirler doğa harikası yaylanın keyfini çıkardı. İstanbul’dan Rize’ye ilk defa geldiğini belirten Duygu Özsarı, ” Eşim buralı bayram tatili için geldik eşimin ailesi ile ilk defa geldim. Çok beğendim çok farklı bir yer. Yaylalarına gittim çok beğendim çok farklı doğası, insanı, kültürü çok farklı çok sevdim” dedi.
Yaylara hayran kaldığı belirten bir Kerem Özsarı, “İstanbul’a nazaran yeşillik, ormanlık bizim orada çok olmadığı için burada bol oksijenli ve çok güzel bir ortam. Özlediğimiz bir ortam. Uzun zamandır gelmiyordum çok güzel oldu bayramda geldik keyfini çıkarıyoruz. Mutlaka herkesin bir defa gelmesi gereken bir yer ” diye konuştu.
Kahramanmaraş’tan gelerek Çat yaylasında çadır kuran Ramazan Öksüz isimli vatandaş buraya hayran kaldığını belirterek, ” İlk defa geldik buraya kamp kurduk burayı çok met ettiler, ettikleri kadarda varmış çok güzel bir yer her taraf yem yeşil bir doğa harikası ” şeklinde konuştu.

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