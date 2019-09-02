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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rize’nin Derepazarı ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi

Rize’nin Derepazarı ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi

- Yolların çamur halinden detaylar

Sağanak Yağış Bild Su Baskını 

-- Araç içerisinden çekilen görüntüler
-- Detaylar

( RİZE ) - RİZE

- Rize’de etkili olan yağış sonrasında Derepazarı ilçesindeki yollarda göletler oluştu, sürücüler olumsuz anlar yaşadı. Gece saatlerinde Rize’de ilçelerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde kuvvetlendi. Derepazarı ilçesinin Eriklimanı, Merkez ve Tersane Mahalleleri’nde etkili olan sağanak sonrası araç yolları çamura bulandı, vatandaşlar olumsuz anlar yaşadı. Rize için turuncu uyarı verilmişti Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde verilen uyarıda Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirilmişti. Rize için turuncu uyarıyla şiddetle verilen uyarı metninde şu ifadeler kullanıldı: “Pazartesi Doğu Karadeniz’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Borçka) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” (KA-ÖS-Y)
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