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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Rize Emniyet Müdürü'nü Altuğ Verdi’yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Rize Emniyet Müdürü'nü Altuğ Verdi’yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Arşiv görüntüler

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Hapis Cezası Trafik Polisi Koruma Polisi 

-fotoğraf

( RİZE ) RİZE

- Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında şehit eden polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu için istenen ceza belli oldu. 11 Aralık tarihinde Rize İl Emniyet Müdürlüğü’nde trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaraladığı saldırı olayı ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmada 41 sayfalık iddianame hazırlandığı öğrenildi. İddianamede tutuklu polis Sarıcaoğlu’nun yanı sıra olay yerindeki tüm memurların ifadeleri alınarak, cep telefon ve kamera kayıtları incelendi. Sarıcaoğlu hakkında, tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 40 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği öğrenildi.
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