Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri:4 polis yaralı Haberi



- Rize Emniyet Müdürlüğünde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. İlk belirlemelere göre, 4 polis yaralanırken, Rize Emniyet Müdürlüğü binasına çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayın nasıl çıktığı araştırılıyor.

