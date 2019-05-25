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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Rize deplasmanı dönüşü Trabzonspor taraftarını taşıyan konvoya taşlı saldırı İzle

Rize deplasmanı dönüşü Trabzonspor taraftarını taşıyan konvoya taşlı saldırı İzle

Konvoydan görüntü

Biber Gazı Polis İsaf Polis Ekipleri Saldırı 

-Polise ilk yardım görüntüsü
-yolun trafiğe açılması
-yolu temizlemeye çalışan polis

( RİZE ) RİZE

- Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor’un konuğu olan Trabzonspor karşılaşmadan 3-2 üstünlükle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından yaklaşık 2 saat boyunca Çaykur Didi Stadında bekletilen Trabzonspor kafilesi geniş güvenlik önlemleri altında stattan çıkartıldı. Trabzonsporlu oyuncuların bulunduğu otobüsün arkasından Trabzon istikametine giden araca Rize Limanı önünde taşlı saldırı oldu. Bir grup taraftar seyir halindeki Trabzonspor taraftarlılarının içerisinde bulunan araçlara taş atmaya başladı.
Bunun üzerine yol ortasında duran konvoydan inen Trabzonsporlu taraftarlar ile Rizespor taraftarları arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışmada taraftarların dağılması için müdahale eden polis ekipleri biber gazı sıkınca gazdan etkilenen bir polis fenalaştı. Yol kenarına alınan polisin yardımına meslektaşları yetişerek olay yerine getirilen su ile gazdan etkilenen polisin yüzü yıkandı. Olay yerinden Rizespor taraftarlarının uzaklaştırılması ve Trabzonspor taraftarlarının yeniden araçlara bindirilmesiyle konvoy yoluna devam etti. Misafir takım Trabzonspor’un taraftarları yoğun güvenlik önlemleri altında Rize’den ayrıldı.
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