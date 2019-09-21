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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Rize'deki silahlı saldırının faili Trabzon'da yakalandı

Rize'deki silahlı saldırının faili Trabzon'da yakalandı

arşiv görüntüler

( RİZE ) RİZE

A Haber Akalan Silahlı Saldırı Çağa Saldırı 


- Rize'de geçtiğimiz salı günü gerçekleşen silahlı saldırıda Gençağa Karafazlı isimli kişiyi yaralayan Şenol Aksu Trabzon'da yakalandı. Olay geçtiğimiz Salı günü 17.45 sularında Rize Merkez Sahili'nde bulunan Gençağa Karafazlı isimli gazeteciye ait işletmede meydana gelmişti. Kendisine ait özel işletmede arkadaşlarıyla oturan Gençağa Karafazlı içeriye giren Şenol Aksu isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramış kendisine isabet eden kurşun ile yaralanmıştı. Saldırgan Aksu ise işletmeden ticari bir taksiye binerek uzaklaşmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Tüm istihbaratları değerlendiren Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından titiz çalışmalar yürütülerek saldırganın Trabzon'a kaçtığı bilgisine ulaşılınca Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçildi. Saldırgan bugün saat 17.00 sularında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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