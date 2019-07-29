Rize'deki darp olayında görüntülere yansıyan kadın konuştu

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( RİZE ) - Yılmaz:"Telefon çalınca içeriye girdim, olaydan haberim yoktu" RİZE



- Rize'de Besim Güngör isimli şahısın R.T.'yi darp etmeden saniyeler önce güvenlik kameralarına yansıyan kadının dükkandan içeriye girişi kadın hakkında sosyal medyada linç kampanyasına sebep oldu. Edinilen bilgiye göre, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen Besim Güngör isimli gencin saldırısına uğrayan R.T., kendisini apartmandan dışarıya attı. Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yüzünden ağır darbe alan R.T., bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç, yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı.

Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç, elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından gözaltına alınan saldırgan, tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bugün tekrar gözaltına alınan Besim Güngör ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Güngör’ün kızı darp ettiği anlar ise anbean bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde hiçbir şeyden haberi olamadan evine doğru ilerleyen R.T. binaya doğru yaklaşırken işletmenin önünde oturan Beyhan Yılmaz bir anda yerinden kalkarak içeriye doğru koşuyor. Yılmaz’ın bu koşuşunu gören vatandaşlar ise saldırgandan haberi varmış gibi işletme çalışanı kadın hakkında sosyal medyada bir linç kampanyası başlattı. Dışarıda oturduğu sırada telefonun çalmasıyla bir anda içeriye doğru koştuğunu dile getiren Yılmaz olay anını “Hava sıcak olduğu içi n iki dakikalığına dışarıya çıktım. Hatta ilk video 10 saniye önce alınsaydı yanımda da çırak arkadaş vardı. Sonra telefonun çalmasıyla ben içeriye koşuyorum. Olay ben telefonla konuşuyorken oldu. arada bir 15 saniye var sanırım. Hatta ben olaya ilk koşarak giden arkadaşı çocuğu düştü ona doğru koşuyor sanıyorum. Kapıya ilk çıktığımda olayı görüyorum. Ama bu ilk video öyle bir şekilde yayılıyor ki sanki ben kızı görüp kaçmışım, gitmişim, iş birlikçi diyen var, hakaret eden var. 3 gündür sosyal medyada bir linç kampanyası var” ifadeleriyle anlattı. Sosyal medyada ve haber sitelerinin yorumlarında linç edildiğini ve hedef gösterildiğini dile getiren Yılmaz bir çok site sahibine ulaşıp durumu anlattığını ve kendisine karşı gerçekleştirilen karalama kampanyalarını sonlandırmaya çalıştığını sözlerine ekledi. Yılmaz “Bazı kişilere ulaştık, yazıştık. Bu olayla kızımla yazışmaları kızım sosyal medya hesabından paylaştı. Gazetelerin bazılarına ulaştık ama bir kesim insan var, maalesef bu bizim toplumumuzun kanayan yarası. Görünen olaya değil de dedikodu kısmına takılıyorlar. 3 gündür kişilik haklarıma saldırı var, hakaret var, hedef gösterme var. Yani ‘Orda çalışıyor hırlı pabuç değil’, ‘Kıza garezi vardı dövdürdü’ diye yorum bile var. Ben şahısların hiç birini tanımıyorum. Kıza bir iki defa ekmek satmış olabilirim o bile kafamda değil” dedi.

Olay kendisinin haberi olmadığı anda cereyan ettiği için müdahale edemediğini dile getiren Yılmaz “Böyle bir olayda ben orda oturup kenarda kalacak bir insan değilim. Benim de bir kızım var. Orada müdahale ederdim zaten. Etmeye çalışırdım edebildiğim kadar” ifadelerini kullandı. (HFD-EK

