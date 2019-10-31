Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Rize'deki anne kızın hayatını kaybettiği kazada karar duruşması

Rize'deki anne kızın hayatını kaybettiği kazada karar duruşması

- Ahmet Öksüz ile röportaj)

Kamera Hapis Cezası Ağır Yaralı Hafriyat Kamyonu 

-- Kazadan güvenlik kamera görüntüleri

( RİZE )- Anne ve kızının ölümüne neden olan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı RİZE

- Rize’de anne ve kızının ölümüyle sonuçlanan kazanın karar duruşması görüldü.
Anne ve kızının ölümüne neden olan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rize'de 2018 yılının Aralık ayında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, ters yöne giren kamyonun çarptığı 35 yaşındaki Sabire Öksüz olay yerinde, 10 yaşındaki kızı Melisa Öksüz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Anne Sabire Öksüz, Melisa Öksüz'ün ölümü ile sonuçlanan kazanın duruşması Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Anne ve kızının ölümüne neden olan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dava sonrası açıklamalarda bulunan acılı baba Ahmet Öksüz, "18 Aralık 2018 tarihinde eşim kızımı okula götürürken Dağdibi yolunda Recep Tayyip Erdoğan bulvarında bir hafriyat kamyonunun ters yöne girmesiyle altında kalarak hayatını kaybetmişlerdi. Bugün dördüncü duruşmada karar çıktı. Toplamda 5 sene ceza aldı. Yattığı günleri geçtikten sonra sanırım 4 yıl 2 ay daha hapis cezasına çaptırıldı. Benim hayatımı kararttılar. Eşim ve evladımı kaybettim. Özellikle bu tip hafriyat kamyonlarında kör nokta diye bir yazı vardır ben onu kabul etmiyorum. Kör nokta diye bir nokta yoktur. Sen sağına soluna bakmadıktan sonra senin için her taraf kör noktadır. Benim gibi bir insanın daha hayatı kararmasın canı yanmasın. Gencecik iki insanın hayattan kopartılması benim eşim 35 yaşındaydı evladım 11 yaşındaydı onun için bu tip vasıta kullananlara tavsiyem lütfen çok dikkatli olun sonuçta sizin de bir aileniz sizin de eşiniz, evladınız var çok daha dikkatli olmaları lazım. Bugün ki duruşmanın sonucu zaten çıktı. Türk adaleti bu şekilde uygun gördü karar mahkemenindir bizde saygı duymak zorundayız. Allah kimseye böyle bir acı böyle bir keder vermesin” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı