Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

- Kaza yerinin detay görüntüleri - Kaza yapan araçların detay görüntüleri - Yaralının ambulansa bindirilişiRİZE (AA) - Rize 'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gündoğdu istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Burhan Ergin yönetimindeki 41 NC 078 plakalı otomobile, Karadeniz Sahil Yolu İslampaşa Mahallesi mevkisinde, aynı istikamette seyir halinde karayollarına ait yol temizleme aracını sollamaya çıktığı sırada sol şeritten gelen 26 FC 763 plakalı Ali İhsan Dinçer yönetimindeki tır çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobil, önünde bulunan karayollarına ait yol temizleme aracının altına girdi. Kazada, sürücü Burhan ile yanında bulunan Fatma Ergin araçta sıkıştı. Rize Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Burhan ve Fatma Ergin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Burhan Ergin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Ergin'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Karayolları aracını süren Dursun Ali Kazdal, kazanın ardından şoka girerek olay yerinde bayıldı. Kazdal, olay yerine gelen ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza sonrası yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden açıldı.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.