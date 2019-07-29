Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rize'de TOKİ'nin 88 konutu için kura çekildi

Rize'de TOKİ'nin 88 konutu için kura çekildi

- Kura çekiminden görüntüler - Haşim Ali Haşimoğlu ile röportaj - Murat Haşimoğlu ile röportajRİZE (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesinde inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesinde yapılacak 88 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için Atatürk İlköğretim Okulu Seminer Salonu'nda kura töreni düzenlendi.
Kura çekimine yaklaşık 80 kişi katıldı.
Noter huzurunda hak sahipleri belirlendi. Toplam 208 başvurunun yapıldığı projede vatandaşlar ev sahibi olma mutluluğunu yaşadı. - Salondan çıkarken kurada ismi çıktıHak sahiplerinden Haşim Ali Haşimoğlu çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Yazılırken içime doğmuştu. Çok az ev vardı ve başvuru fazlaydı. Kura çekimi de bitmek üzereyken bende salondan çıkıyordum bu sırada ismim çıktı. Çok mutlu oldum. Allah nasip eti çıktı." dedi.
Murat Haşimoğlu da çok mutlu olduklarını belirterek, "Allah nasip etti. İnşallah hayırlısıyla da oturmayı da nasip eder." diye konuştu.

Konut Projesi Çekim Allah 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı