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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi

Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi

Binanın havadan görüntüsü

( RİZE ) -Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi-Rize'de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar nedeniyle tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi RİZE

Öğretmen Hasar Tespit 


- Rize’de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar nedeniyle dün akşam saatlerinde tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi. Olay Merkez’e bağlı Camiönü mahallesinde bulunan Çay Apartmanda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bina sakinlerinin kolonlardan çatırdama sesi geldiğini fark etmeleri üzerine durumu yetkilere haber vermesi üzerine olay yerine gelen Rize Belediyesi ve Rize Valiliğine bağlı çalışanlar, yapmış oldukları incelemelerde binanın 4 taşıyıcı kolonunda hasar tespit etti. Tutulan raporun ardından 44 daire, 10 ticari işletmenin bulunduğu binayı tahliye edilirken, bina emniyet güçleri tarafından güvenlik çemberine alındı. Binanın altından geçen yol ise olası bir yıkılma tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı. Evlerini acil olarak boşaltmak zorunda kalan bina sakinlerinden bir kısmı akrabalarına giderken bir kısmı ise öğretmen evine yerleştirildi. (HFD-
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