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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Rize'de silahlı saldırı: 1 yaralı Video

Rize'de silahlı saldırı: 1 yaralı Video

Saldırının ardından yaralı yerde yatarken alınan görüntü

( RİZE ) RİZE

İlk Müdahale Polis Silahlı Saldırı Ağır Yaralı Saldırı 


– Rize’nin merkeze bağlı Müftü Mahallesi’nde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Müftü Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni Şehir Caddesi’nde yol kenarına kullandığı 53 AU 106 plakalı kamyoneti park ettikten sonra araçtan inen Ayhan Uzun (43) isimli vatandaş, henüz kimliği belirlenmeyen kişi veya kişilerce 34 plakalı bir otomobil içinden edilen ateşle silahlı saldırıya uğradı. Olayda, Ayhan Uzun vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Uzun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Uzun’un ağır yaralı olduğu bildirildi.
Polis kaçan saldırganların peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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