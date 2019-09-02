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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rize'de şiddetli yağış

Rize'de şiddetli yağış

- Toprak kaymasısonrası çalışmaların drone görüntüsü - Çalışmalardan ve hasar gören araçtan detay - Kentte etkili olan şiddetli yağış sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü, 4 araç hasar gördüRİZE (AA) - Rize 'de şiddeti yağış sonucu bir sitenin istinat duvarı çöktü.Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış sonrası Boğaz Mahallesi'nde, 12 katlı iki bloktan oluşan Yamaç Sitesi'nin istinat duvarı çöktü.Yaralananın olmadığı olayda, çevredeki 4 araç çöken duvarın altında kaldı. Duvardan kopan parçalar ise zemin kattaki site yönetim ofisine çarptı.Polis ekipleri, site çevresinde güvenlik önlemi alırken, tedbir amacıyla binalardaki vatandaşlar tahliye edildi. Rize Belediyesi ekipleri de çöken duvarın hafriyatını temizlemek için çalışma başlattı.

İstinat Duvarı Güvenlik Önlemi Şiddetli Yağış 

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