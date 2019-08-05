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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rize’de şiddetli sağanak yağış Video

Rize’de şiddetli sağanak yağış Video

Caddelerden detay

Sağanak Yağış Su Baskını Şiddetli Yağış Kullar 

-Esnaflardan detay
-Belediye Bşkanı Röp

( RİZE )- Etkili olan sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı RİZE

- Rize'de bu akşam etkili olan şiddetli yağış sonrası il merkezi Cumhuriyet Caddesi Ekrem Orhon mahallesi Okullar mevkiinde yağmur nedeniyle dükkanları su bastı. Esnaflar ellerine aldıkları kovalar ile dükkanlarının içerisindeki suyu boşaltmaya çalıştı. Rize Belediyesine bağlı ekipler ise kapanan menfezleri açmak için çalışıyor. Su baskınlarını yerinde inceleyen Rize Belediyesi Başkanı Rahmi Metin “4 saatte metre kareye 100 litre yağmur yağdı. Burada menfezler çok küçük. Burada bir proje başlatmıştık, DSİ çalışıyordu. Bugün bu bölgede pazar vardı. Esnafların bize söylediği şuanda menfezlerin ağızları tıkandığı için su baskını olmuş. Gerek itfaiyemiz gerekse esnafımız menfezleri açtığında suyun yavaşça çekildiği görülüyor. Tabi en önemli şey yağmurun kesmesi” ifadelerini kullandı.
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