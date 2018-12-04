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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Rize'de selin yıktığı köprüler yapılacak Haberi

Rize'de selin yıktığı köprüler yapılacak Haberi

- - Köprüden detaylar - Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı'nın açıklaması - Kömürcüler Mahallesi Muhtarı Ekrem Yazıcı'nın açıklaması - Muhammet Nalbaş'ın açıklaması Rize 'de selin yıktığı köprüler tekrar yapılacak - Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı: - "Bölgemizde 4 köprü sel nedeniyle yıkıldı. Bunları DSİ yeniden yapmak için kendi programına aldı"RİZE (AA) - Rize 'nin Muradiye beldesinde, 2 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından yıkılan 4 köprü yeniden yapılacak.Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Ağustos'ta sel felaketi yaşadıklarını anımsattı.Afetin yaralarının sarıldığını ifade eden Balcı, "Bölgemizde 4 köprü sel nedeniyle yıkıldı. Bunları DSİ yeniden yapmak için kendi programına aldı. Aldığım bilgiye göre bu yıl sonuna kadar mağduriyetler giderilecek." dedi.
Balcı, Köprücüler Mahallesi'nde, Muhammet Nalbaş'ın evi ile yol arasından geçen derenin üzerindeki köprünün yerine de yenisinin yapılacağını belirterek, "Biz köprüsünü geçici olarak yapıp hizmetine sunduk. Elektrik direklerini bulup kendisine kendi ellerimizle köprü yaptık. Mağduriyetini de giderdik." diye konuştu.
Muhammet Nalbaş da 3 aydır geçici olarak yapılan köprüyü kullandıklarını ifade ederek, "Bu köprü biraz tehlike oluşturuyor. Yetkililerle görüştüm köprünün yapılacağını söyledir. Ben de yapılmasını bekliyorum." dedi.

Muhabir Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket 

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