Rize’de miniklerden kedi kurtarma operasyonu İzle



- Rize’de arabanın motorundan kedi sesi geldiğini fark eden çocuklar yavru kediyi kurtarabilmek için 4 saat süren bir operasyon başlattı. Olay merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi 2 nolu Manolya Sokak’ta meydana geldi. Sabah saatlerinde oturduğu apartmanın altında vakit geçiren Bedirhan Şiman, binanın altında bulunan park halindeki otomobilden yavru kedi sesi geldiğini fark etti. Araca yanaşan Şişman sesin geldiği noktayı aramaya başladı.

Uzun çabaların sonucunda sesin geldiği yerin aracın motoru olduğunu fark eden Şişman’ı gören mahalle arkadaşları da yavru kediyi kurtarmak için ona yardım etti. Uzun çaba gösteren çocuklar kediyi çıkartamadığı için çareyi aracın üzerinde bulunan numarayı aramakta buldu. Araç sahibi Abdullah Akarsu’yu arayan Şişman "Aracınızın motoruna kedi sıkıştı, sakın çalıştırmayın. Gelin de kediyi kurtaralım" dedi.

Bunu duyan araç sahibi Akarsu hemen aracının yanına gelerek çocukların çalışmalarına destek verdi. Aracın altına süt ve su koyan araç sahibi Akarsu ne yaptıysa kedi bir türlü saklandığı yerden çıkmadı. Bir işinden dolayı aracın yanından ayrılmak zoruna kalan araç sahibi çocuklara çalışmalara devam etmesini ve kendisi döndüğünde eğer çıkmamışsa itfaiyeden yardım isteyeceklerini söyledi ve oradan ayrıldı. Yaklaşık 1 saat daha süren çocukların kurtarma çalışmaları bir türlü sonuç vermedi. İşi bittiğinde olay yerine gelen araç sahibi çözümü itfaiyeye haber vermekte buldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden çocukların 5 saatlik uğraşının ardından çıkardı. Gitmesi için yere bırakılan yavru kedi korkarak yeniden çıkartıldığı yere kaçtı. İtfaiye ekipleri tarafından ikinci kez kurtarılan yavru kedi bu kez görevliler tarafından tekrar sıkışmaması için olay yerinden uzak bir yere bırakılmak üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

