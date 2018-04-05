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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Rize’de Korkutan Yangın

Rize’de Korkutan Yangın

Vatandaşların kaydettiği görüntüler

( RİZE ) RİZE

Yangına Müdahale Trol 


- Rize’de bir apartmanın 12’inci katında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Rize Merkez Müftü Mahallesi Hacışemsi Sokak’ta bulunan Uzaykent Sitesi’nin 12’inci katında Saat 19.00 sularında çıkan yangın paniğe neden oldu. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangının çıktığı ev hemen tahliye edildi. Olay yerine gelen Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri önce binanın elektriğini keserek olası bir kazaya mahal vermemek için güvenlik tedbiri aldı. Paniğe kapılan apartman sakinleri ise evlerinden çıkarak yangın çıkan apartmanın altında toplandı. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Ölen veya yaralananın olamadığı yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
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