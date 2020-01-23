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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Rize’de korkutan ahır yangını

Rize’de korkutan ahır yangını

-Yanan ahırdan detaylar

Hayvan 

--Dışarıya çıkartılan hayvanlardan detay
--İtfaiye araçları ve söndürme çalışmalarından detay
--Genel detaylar

( RİZE )- Ahır içerisindeki sobadan kaynaklanan yangında 3 hayvan son anda kurtarıldı RİZE

- Rize'nin Çayeli ilçesinde yanan sobadan sıçrayan kıvılcımlar ahırda yangına neden oldu. Yangında 3 hayvan son anda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerine doğru Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana geldi. Yenipazar Mahallesi'ndeki bir ahırda hayvan yemlerinin yumuşaması için yakılan sobadan sıçrayan kıvılcımlar yemlere sıçrayarak yangın çıkardı. İçerisinde 3 hayvanın bulunduğu ahır bir anda yanmaya başladı.
Yangın esnasında hayvanların sahibi çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek içeride bulunan 3 hayvanı dışarıya çıkarttı. Ahırın içerisinde bulunan saman ve çimlerin yanmasıyla birlikte yangın bir anda büyüdü. Ahırın sahibi hayvanları uzaklaştırarak bir ağaca bağladı. İtfaiye ekiplerine verilen haber sonrası başlatılan söndürme çalışmaları yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Yangında ahır kullanılmaz hale geldi.
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