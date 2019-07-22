Rize'de kimsesiz çocukların Off-road heyecanı İzle



- Rizeli offroad tutkunları bu hafta anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Rize’nin Ardeşen İlçesi Off-road pistinde gerçekleşen etkinliğe Ardeşen Off-road Kulübü, Ebruli Yasam ve Sanat ve Rize Off-road kulübü ev sahipliği yaptı. Düzenlenen etkinlikte Aile Çalısma ve Sosyal Hizmetler Rize İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar Off-road pistine getirilerek Off-road sporu hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Off-road heyecanını birebir yaşatmak amacıyla donanımlı araçlarla binen çocuklar günün tadını çıkardı.

