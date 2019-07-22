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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rize'de kimsesiz çocukların Off-road heyecanı İzle

Rize'de kimsesiz çocukların Off-road heyecanı İzle

Etkinlik sırasında Havadan çekilen görüntü

( RİZE ) RİZE

Kimsesiz Çocuk Kimsesiz Çocuklar 


- Rizeli offroad tutkunları bu hafta anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Rize’nin Ardeşen İlçesi Off-road pistinde gerçekleşen etkinliğe Ardeşen Off-road Kulübü, Ebruli Yasam ve Sanat ve Rize Off-road kulübü ev sahipliği yaptı. Düzenlenen etkinlikte Aile Çalısma ve Sosyal Hizmetler Rize İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar Off-road pistine getirilerek Off-road sporu hakkında bilgi verildi.
Daha sonra Off-road heyecanını birebir yaşatmak amacıyla donanımlı araçlarla binen çocuklar günün tadını çıkardı.
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