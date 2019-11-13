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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Rize’de kamyonun dereye yuvarlandığı anlar kamerada İzle

Rize’de kamyonun dereye yuvarlandığı anlar kamerada İzle

Kamyonun dereye yuvarlanma anı güvenlik kamerası görüntüsü

( RİZE ) RİZE

Kamera Güvenlik Kamerası Kamyon Şoförü 


- Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde rampayı geri geri çıkmaya çalışan toprak yüklü kamyon dereye yuvarlandı. Kamyon şoförünün ağır şekilde yaralandığı kazada o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde meydana geldi. Şantiyede yük taşıyan kamyonet rampayı geri geri çıkmaya çalışırken damperindeki yük nedeniyle bir anda yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Yuvarlanma anında toprak yüklü dorse kamyondan ayrıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada kamyon şoförü ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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