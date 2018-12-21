Rize'de iş yerine silahlı saldırı

- - İş yerinden görüntüler - Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmasından detyalarRİZE (AA) - Rize 'de bir iş yerine silahla ateş açıldı.Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.Mermilerin isabet ettiği dükkanın camları kırılırken içeride bulunanlar olaydan yara almadan kurtuldu.İş yerini kurşunlayan zanlı, olay yerinden kaçtı.Bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği saldırı sonrası zanlının yakalanması için ekipler bölgede geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.Ekipler silahlı saldırıyı yapan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye aldı.