Rize'de ilkel teleferik ile yolculuk İzle

-- Mehmet Taşpınar ile röportaj

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( RİZE - ÖZEL)- Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle gidip geliyor- Ulaşımını metrelerce yükseklikten ilkel teleferikle sağlıyor RİZE



- Rize merkeze bağlı Taşpınar köyünde arazi şartlarının elverişli olmaması nedeniyle yol alamadıkları çay bahçesine ilkel teleferikle ulaşım sağlanıyor. Rize’de coğrafi şartların zorluğuna ilkel yönetimlerle çözüm bulunuyor. Merkeze bağlı Taşpınar köyünde yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşım sağlanıyor. Yürüyerek 25 dakika da çıkılan çay bahçesine Mehmet Taşpınar isimli vatandaş ilkel teleferik ile gidip geliyor. İlkel teleferikle ulaşımını sağlayan Mehmet Taşpınar yürüme mesafesinin çok uzun olduğunu ifade ederek, "Mecburuz yürüyerek çıkana kadar yoruluyoruz, yol imkanımız yok olsa tabi ki iyi olur ama yapamadık ileride inşallah olur. Çıkana kadar zaten yoruluyoruz ondan sonra gelip çalışmak çay toplamak bizim için baya zor oluyor. Bir adrenalinde yaşıyoruz teleferikle güzel oluyor benim için bir sakıncası yok. Teleferik bizim her şeyimiz yolumuz, arabamız her şeyimiz. Malzeme, yemek, çay, gübre her şeyde kullanıyoruz biz bile gidip geliyoruz” dedi.

İmkanlar sağlanırsa yol almak istediklerini belirten Taşpınar, "Zaman ne gösterir bilemiyorum toprağı çok sevenler var inşallah onlarla karşılaşmayız Mevlam nasip eder biran önce almayı isteriz arabayla bu tepelere gelmek isteriz” ifadelerini kullandı. (HFD-OK-

