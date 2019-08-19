Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rize'de ilkel teleferik ile yolculuk İzle

Rize'de ilkel teleferik ile yolculuk İzle

- Teleferikten görüntü

İlkel Teleferik Çay Bahçesi Adrenalin Gübre Teleferik 

-- Mehmet Taşpınar ile röportaj
-- Detaylar

( RİZE - ÖZEL)- Yolu olmayan çay bahçesine teleferikle gidip geliyor- Ulaşımını metrelerce yükseklikten ilkel teleferikle sağlıyor RİZE

- Rize merkeze bağlı Taşpınar köyünde arazi şartlarının elverişli olmaması nedeniyle yol alamadıkları çay bahçesine ilkel teleferikle ulaşım sağlanıyor. Rize’de coğrafi şartların zorluğuna ilkel yönetimlerle çözüm bulunuyor. Merkeze bağlı Taşpınar köyünde yolu olmayan çay bahçesine teleferikle ulaşım sağlanıyor. Yürüyerek 25 dakika da çıkılan çay bahçesine Mehmet Taşpınar isimli vatandaş ilkel teleferik ile gidip geliyor. İlkel teleferikle ulaşımını sağlayan Mehmet Taşpınar yürüme mesafesinin çok uzun olduğunu ifade ederek, "Mecburuz yürüyerek çıkana kadar yoruluyoruz, yol imkanımız yok olsa tabi ki iyi olur ama yapamadık ileride inşallah olur. Çıkana kadar zaten yoruluyoruz ondan sonra gelip çalışmak çay toplamak bizim için baya zor oluyor. Bir adrenalinde yaşıyoruz teleferikle güzel oluyor benim için bir sakıncası yok. Teleferik bizim her şeyimiz yolumuz, arabamız her şeyimiz. Malzeme, yemek, çay, gübre her şeyde kullanıyoruz biz bile gidip geliyoruz” dedi.
İmkanlar sağlanırsa yol almak istediklerini belirten Taşpınar, "Zaman ne gösterir bilemiyorum toprağı çok sevenler var inşallah onlarla karşılaşmayız Mevlam nasip eder biran önce almayı isteriz arabayla bu tepelere gelmek isteriz” ifadelerini kullandı. (HFD-OK-
İlgili Foto Galeriler
Başbakan Davutoğlu Ankaparkta Işık Ve Su Gösterisini İzlediBaşbakan Davutoğlu Ankaparkta Işık Ve Su Gösterisini İzledi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı