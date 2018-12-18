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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Rize'de feci kaza...Ters yöne giren kamyon anne ve kızının ölümüne neden oldu Haberi

Rize'de feci kaza...Ters yöne giren kamyon anne ve kızının ölümüne neden oldu Haberi

Olay yerinden görüntüler

112 Acil Servis Ağır Yaralı Hafriyat Kamyonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekiplerinden görüntü
-polis ekiplerinden görüntü
-kız çocuğunun çantasından kopan parça
-detaylar

( RİZE -FOTOĞRAF EKLENDİ) RİZE

- Rize’de meydana gelen kazada ters yöne giren kamyonun çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti. Olay bu sabah 08.00 sularında Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında (Güney Çevre Yolu) meydana geldi. Trafiğe kapalı yolda seyir halinde olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 53 K 6167 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 35 yaşındaki Sabire Öksüz olay yerinde hayatını kaybederken ve kızı Melisa Öksüz ise ağır yaralı olarak olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 10 yaşındaki kızı Melisa Öksüz ise kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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