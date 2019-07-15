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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rize’de düğün yemeğinden zehirlenen 156 kişi hastanelik oldu Video

Rize’de düğün yemeğinden zehirlenen 156 kişi hastanelik oldu Video

Hastaneden detaylar

Düğün Yemeği Hastane Tavuklu Pilav Karın Ağrısı Baş Dönmesi 

-Hastane önünde bekleyenlerden görüntüler

( RİZE ) RİZE

- Rize’nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde gerçekleşen düğün merasimine katılan 156 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Rize’nin Ardeşen ilçesi Armağan köyündeki bir düğün merasiminde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Yemek yedikten sonra karın ağrısı ve baş dönmesi yaşayan vatandaşlar zehirlenme şüphesiyle Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 156 kişi hastane koridorlarını doldurdu. Pazar ilçesinde bulunan Kaçkar Devlet Hastanesi’nin yetersiz kalmasının ardından bazı hastalar Çayeli, Fındıklı ve Rize Devlet Hastaneleri’ne sevk edildi. Çevredeki hastanelerin hekim ve personellerinin evlerinden çağrıldıkları, hastaların genel anlamda sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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