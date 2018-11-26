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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Rize’de down sendromlu Osman Cerrah'tan 4 gündür haber alınamıyor

Rize’de down sendromlu Osman Cerrah'tan 4 gündür haber alınamıyor

Arama çalışmaları

Eğitimli Köpek Köpek Harekete Geç Irak 

-Röp

( RİZE )- Haber alınamayan Osman Cerrah'ı arama çalışmaları devam ediyor RİZE

- Rize’de kaybolan down sendromlu Osman Cerrah’a 4 gündür ulaşılamıyor. Rize'nin İyidere ilçesinde yaşanan olayda 59 yaşındaki Osman Cerrah geçtiğimiz Perşembe günü saat 17:00’da evinin yakınlarında bir yerde araçtan indi ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Araçtan indiği yer olarak İyidere merkez ve Sarayköy civarında kaybolduğu düşünülen down sendromlu Cerrah için AFAD, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. 4 gündür aralıksız devam eden arama çalışmalarına eğitimli köpekler de eşlik etti. Ağabeyini en son tanıdıkları birinin kendi aracı ile yolun kenarında bıraktığını dile getiren Özcan Cerrah, o günden beri ağabeyini aradıklarını ifade etti.
Cerrah, “Kaybolan ağabeyimi arıyoruz. Perşembe günü saat 17:00’da Sarayköy civarında Mustafa Güneşdoğdu isimli arkadaşımız araçla bıraktığını söyledi.

Burada bulamıyoruz ama. Her yere baktık hiçbir yerde değil. Ekiplerden gelecek mutlu haberi bekliyoruz. Vatandaşlarımızda duyarlı olsunlar, ağabeyimi gören duyan yerini bilen varsa emniyete haber versin” dedi.

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