Rize’de çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kül oldu Video



- Rize’de eski bir ev çıkan yangın sonucu kül oldu. Edinilen bilgiye göre; yangın saat 01.30 sularında Rize Merkez’e bağlı Piriçelebi mahallesi Palmiye sokakta bulunan kullanılmayan harabe halindeki 3 katlı evde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etse de ev ahşap olduğundan alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Rize Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler yan binalara sıçramadan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının gerçekleştirildiği ev tamamen kül olurken yangın ile ilgili çalışma başlatıldı.

