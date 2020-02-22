Rize’de çıkan çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı

-Binadan dumanlar çıkarken detay

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( RİZE ) RİZE



- Rize’nin Pazar İlçesi’nde çıkan baca yangını vatandaşların panik yapmasına neden oldu. Rize’nin Pazar ilçesi Karadeniz Caddesindeki 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu. 80 Numaralı apartmanın çatı katında başlayıp bitişiğindeki iki binaya da sıçrayan yangın Kaçkar Bölge, Pazar ve Ardeşen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatlik çalışma sonrası tamamen kontrol altına alındı. Yangının baca çıkışındaki kızışmadan kaynaklandığı ifade edildi.



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