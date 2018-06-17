Rize’de boğalar kıyasıya yarıştı

-Boğa sahipleri ile röportaj

-Katılımcılardan detay

-Arenadan detay

-İzlemeye gelenlerle röportaj



( RİZE )-Rize’de düzenlenen boğa güreşlerine bu yıl çevre illerden hastalık dolayısıyla boğa çağrılmadı RİZE



- Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi bin 350 Ayder Yaylası’nda ‘Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali’ kapsamında geleneksel boğa güreşlerinin bu yıl 24’üncüsü düzenlendi.

Çamlıhemşin Ayder Yaylası’nda bulunan arena da kıyasıya mücadele veren 75 boğa Ayak, Küçük orta, Büyük orta, Baş altı ve Baş olmak üzere kilolarına göre kategorilere ayrıldı. Boynuz kontrolleri gerçekleştirilen boğalar sırayla ikişer ikişer arenaya alındı. Boğa sahiplerinin de büyük heyecan yaşadığı güreşlerde bazı boğalar hemen sonuca giderken bazı boğalar ise hiç güreşmeden arenayı terkederek sahibinin hüsrana uğramasına sebep oldu. Bazı boğa sahipleri ise boğasının rakibinin kendi boğasından güçlü olduğunu düşünerek güreşi başlatmadan boğasını geriye çekerek mağlup sayıldı. Boğalarını itina ile güreşlere hazırlayan boğa sahipleri arenada zaman zaman kulağına eğildiği boğasını sözleriyle motive etti.Zaman zaman yağmur yağan arena da ne boğalar, ne de boğa güreşi severler yerlerini bir saniye bile terk etmeyerek yağmurun altında ıslanmayı göze aldı. Çamlıhemşin’in Dikkaya köyünden boğasını güreşmeye getiren Muhammet Kesici isimli boğa sahibi boğasına verdiği yemi bir çok kişinin eleştirdiğini fakat boğasının kendisi için çok değerli olduğunu dile getirerek ‘Boğam güreşiyor hak ediyor kuru üzüm yiyor, kardeşimde çalışsın kazansın yesin’ ifadelerini kullandı. Kesici “Boğamızın babası eski şampiyonlardan. Yaşadığımız bir talihsizlik sonucu kesmek zorunda kaldık. Şimdi de onun yavrusunu denemek amaçlı getirdik ama umduğumuzdan daha da iyi çıktı. İlerleyen yıllarda babasının kaldığı yerden birinciliğe devam edeceğiz inşallah” dedi.

Boğasına yaptığı spordan yedirdiği yemeğe kadar farklı bir özen gösterdiğini dile getiren Kesici “Değişik türde yemler veriyoruz. Kuru üzüm, fındık içi, incir, bal, pekmez gibi şeyler veriyorum. İnsanlar kardeşinize çocuğunuza yedirmediğiniz şeyleri hayvana neden yediriyorsunuz diyor ama biz de bu hayvanı çok seviyoruz. Bir çocuk kadar sevgisi var” dedi.

Boğa güreşlerinin yanlış anlaşıldığını, boğaların birbirine zarar verdiğinin düşünülmesinin kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu “Aslında yanlış bir algı var bu algıyı değiştirmemiz gerek. Burada hiç kimse boğalarını dövüştürmüyor güreştiriyor ve barıştırıyorlar. Şimdi bu şenliklerimizden sonra sahipleri boğaları çıkartıp dağa bırakacak. Merada, yaylada, dağda boğalar 2 ay boyunca bırakılır, orada boğalar doğal yaşama alanlarında çobansız dolaşırlar. Orada kaldıkları zaman koloni halinde yaşadıkları için aralarından bir tanesini lider seçerler. O lideri seçerken güreşerek seçerler fakat kesinlikle boğalar birbirlerine zarar vermezler. Bu gelenek eskiden beri devam eden bir gelenektir. Bizde bunun bu yıl 24’üncüsünü, organize olarak düzenliyoruz. Bu artık bir kültür olduğu için bölge halkı bu güreşlere çok ilgi duyar. Mesela ben çocukken amcam gurbetten gelsin bize hediye getirsin diye beklerdim ama o gelirken ahırdaki boğaya kuru üzüm getirirdi” ifadelerini kullandı. Bazı illerde büyük baş hayvanların yakalandığı bir hastalıktan dolayı, hastalığın Rize’ye bulaşmasından endişe ettikleri için çevre illerden boğaların katılmasına müsaade edemediklerini dile getiren Haşimoğlu, bölgenin boğalarının barışması için bu güreşlerin gerekli olduğunu, bu yüzden organizasyonu iptal edemediklerini sözlerine ekledi. İtlaf edilen hayvanları duydukça üzüldüklerini dile getiren Bakan Haşimoğlu “ “Gerçekten bu konuda çok üzgünüz. Hele o çevre illerde itlaf edilmek zorunda kalınan hayvanlara çok üzülüyoruz. Bir hayvan nasıl büyütülür, o hale getirilir biz iyi biliyoruz, insanların o emekleri zayi oluyor. İnşallah bir an önce karantinada olan o hayvanlar da kurtulur. Bu yüzden düzenlediğimiz bu etkinlikte oradan gelebilecek hastalıklar noktasında tedbir almak için, bu yıl çevre illerden boğa almama kararı aldık. Tamamıyla iptal edemezdik çünkü burada ki boğalar yaylalara çıkacak barışmaları lazım” dedi.

Gerçekleşen boğa güreşlerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



