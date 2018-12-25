Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Rize’de bir okulun çatısında yangın çıktı

Rize’de bir okulun çatısında yangın çıktı

Yangından detay

( RİZE )- Okulda çıkan çatı yangını sonrasında öğrenciler kısa süreli panik yaşadı RİZE

Kış Saati Öğrenciler Çatı Yangını 


- Rize Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nin çatısında çıkan ufak çaplı yangın sonrası öğrenciler kısa sürelik panik yaşadı. Alınan bilgiye göre, yangın 15.30 sıralarında merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesinde bulunan Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nin çatısında meydana geldi. Öğrencilerin çıkış saatine yakın bir zamanda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, öğrencilerin panik yaşamasına neden oldu. Yangını gören çevredeki vatandaşlar Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
İstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltıİstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltı
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı