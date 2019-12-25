Rize’de Ayane Dağı’nda örtü yangını



- Rize merkeze bağlı Kırklartepe mahallesinde bulunan Ayane Dağı’nda örtü yangını meydana geldi. Merkeze bağlı Kırklartepe mahallesinde bulunan Ayane Dağı’nda çıkan örtü yangını rüzgârın etkisiyle çevreye yayıldı. Yangının mahalledeki yerleşim yerlerine yakı olması mahalle sakinlerini korkuttu. Yangının daha da büyümesinden endişe eden mahalle sakinleri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ekipler Ardeşen ilçesine bağlı Eski Armutluk köyünde de çıkan yangına müdahale ediyor.



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