Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Rize’de Ayane Dağı’nda örtü yangını

Rize’de Ayane Dağı’nda örtü yangını

-Detaylar

( RİZE ) RİZE

Uttu Yangına Müdahale 


- Rize merkeze bağlı Kırklartepe mahallesinde bulunan Ayane Dağı’nda örtü yangını meydana geldi. Merkeze bağlı Kırklartepe mahallesinde bulunan Ayane Dağı’nda çıkan örtü yangını rüzgârın etkisiyle çevreye yayıldı. Yangının mahalledeki yerleşim yerlerine yakı olması mahalle sakinlerini korkuttu. Yangının daha da büyümesinden endişe eden mahalle sakinleri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ekipler Ardeşen ilçesine bağlı Eski Armutluk köyünde de çıkan yangına müdahale ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
FETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 GözaltıFETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 Gözaltı
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Ceren Özdemirin Son GörüntüleriCeren Özdemirin Son Görüntüleri
Sudan'da Korkunç Patlama!Sudan'da Korkunç Patlama!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı