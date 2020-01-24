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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Rize’de aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi

Rize’de aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı görüntüsü

Kar Temizleme Kar Yağışı 

-Yolda kalan araçlar

( RİZE ) RİZE

- Rize’de akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı merkeze bağlı yüksek kesimlerde etkili oldu. Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı Rize merkeze bağlı yüksek kesimlerde ekili olarak ulaşımda aksamalara neden oldu. Zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkan sürücüler kar nedeniyle yolda kalarak oldukları yerden hareket edemezken Rize İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler kar yağışı araladıkça kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.
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