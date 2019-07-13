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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Rize’de 355 hafız icazet aldı

Rize’de 355 hafız icazet aldı

Hafızlardan detay

Irak 

-Salondan detay
-Rize Müftüsü İsmail Yalçın konuşma
-Bayan hafızlardan detay

( RİZE ) RİZE

- Rize Müftülüğü tarafından geleneksel hale getirilen İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi'nin dördüncüsü bu yıl 355 hafızın katılımıyla gerçekleşti. İl genelinde hafızlık eğitimi veren 59 Kur’an-ı Kerim Kursu'nda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hafızlığını tamamlayan 132 kız, 223 erkek olmak üzere toplam 355 öğrencinin katılımıyla toplu olarak kapalı spor salonunda icazet merasimi düzenlendi.
Hayırsever Rize halkının destekleriyle gerçekleştirilecek merasimde bir konuşma yapan Rize Müftüsü İsmail Yalçın, “İcazet Merasimimizin bu yıl 4.’sünü kutluyoruz. Siz Kur’an sevdalıları omuzlarına aldınız bu yükü hedefe getiriyorsunuz. Bizler Ashab-ı Kiram'ın bıraktığı emanetleri yılmadan yıkılmadan omuzlarımızda taşıyacağız” dedi.
(KA-ÖS-Y)
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