Rize Belediyesi'nin gece operasyonuna esnaftan tepki Haberi

-Dükkan önlerinden detay

-Esnafla röportaj



( RİZE ) . RİZE



- Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gece yarısı Rize Merkez bulunan dükkan önlerindeki duba, reklam ve adres panolarını topladı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiler gece saatlerin kapalı olan dükkanların önünde bulunan malzemeleri kaldırırken, açık olan dükkan önündekilere ise dokunmadı. Esnaflar, kendilerine herhangi bir bilgi verilmeden gece yarısı yapılan böyle bir uygulamaya bir anlam veremediklerini belirterek tepki gösterdi. Tabelaları alınan Barış Kurt kendilerine haber verilmediğini belirterek :”Buradaki sıkıntı neydi; bize herhangi bir bilgi verilmediği için tepkimiz bundan. Gece 11 sularında geliyorlar çabuk çabuk bir şekilde kapalı dükkanların önündeki flamaları, dubaları alıp gidiyorlar ama açık dükkanlara dokunmuyorlar. Çirkin oldu tepkiliyiz. Başkanımızın gereğini yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Esnaflardan Erdal Kurt ise “Bize haber verilmedi. Gece 11 sularında dükkandaydım sesi duyunca dışarı çıktım. Zabıta ekipleri belediye çöp arabası ile dükkan önündeki dubaları apar topar götürüyorlardı. Kimsenin haberi yok. Haber verilseydi insanlar bunları toplardı veya geri çekerdi. Kimseye haber vermeden bunları nasıl alırsınız dedik bize böyle emir geldi dediler. Yardım derneği vardı ticari bir faaliyeti yok adres bildirim amaçlı dubalar idi. İnsanlar aradıkları adresleri bulabilsinler diye konulmuştu Sorgusuz sualsiz resmen gasp edildi" dedi.





loading...