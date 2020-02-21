Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Rıza Sarraf’ın ‘izinsiz tadilat’ davasında keşif raporu dosyaya girdi

Rıza Sarraf’ın ‘izinsiz tadilat’ davasında keşif raporu dosyaya girdi

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kapalı Alan Bilirkişi Hapis İstemi Bilirkişi Raporu Tarihi Köşk 


- Kandilli'deki köşkünde izinsiz tadilat yaptırdığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapsi istenen Rıza Sarraf’ın suça konu taşınmazında yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, suça konu köşkün ön ve arka cephesine değişen ebatlarda ilaveler yapıldığı ve taşınmazın görüntü kirliğine neden olduğu belirtildi.Kandilli’deki tarihi köşkte izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han’ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 10’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, bilirkişi eşliğinde köşkte keşif yapmıştı.Raporda, ‘kültür ve tabiat varlıkları koruma alanı'nda olan taşınmaza, sit şartlarına aykırı olarak inşai ve fiziki müdahalede bulunulduğu belirtildi. Suça konu taşınmazın çarpık kentleşme, mimari ve estetik değerden yoksun yapılaşmaya ve bu itibarla görüntü kirliğine neden olduğu kaydedildi. Belediye sınırları içinde bulunan ruhsatsız yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. Maddesine ilişkin aykırılık teşkil ettiği, binaya fazladan kapalı alan oluşturulduğu ve keşif tarihi itibariyle imara ve ruhsata uygun hale getirilmediği anlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Bursada Lastikçi Dükkanından Silah Ve Kılıç Cephanesi ÇıktıBursada Lastikçi Dükkanından Silah Ve Kılıç Cephanesi Çıktı
Diyarbakırda Talihsiz Kadını Canından Eden Korkunç KazaDiyarbakırda Talihsiz Kadını Canından Eden Korkunç Kaza
Dağdan Yuvarlanan Kaya Evi YıktıDağdan Yuvarlanan Kaya Evi Yıktı
Düğün Konvoylarında Şoke Eden Görüntüler!Düğün Konvoylarında Şoke Eden Görüntüler!
DEAŞın Savaş Suçlusu İnfazcısı Bursada YakalandıDEAŞın Savaş Suçlusu İnfazcısı Bursada Yakalandı
İstanbulda 7 Katlı Bir Bina Çöktü!İstanbulda 7 Katlı Bir Bina Çöktü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı