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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Rıza Kayaalp’in 4. Dünya Şampiyonluğu ailesini sevince boğdu

Rıza Kayaalp’in 4. Dünya Şampiyonluğu ailesini sevince boğdu

Rıza Kayaalp'in anne ve babasının evinden görüntüler

Televizyon Altın Madalya Milli Güreşçi Milli Sporcu Olimpiyat 

-Heyecanları, sevinçleri
-Röportajlar
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Kazakistan’ın Başkenti Nursultan’ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp’in Yozgat’ta yaşayan ailesi büyük sevinç yaşadı. Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Kübalı Oscar Pino Hinds’i yenerek altın madalya kazandı. Milli sporcu Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olma unvanını da elde etti. Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in final mücadelesini Yozgat’ta yaşayan ailesi de televizyondan büyük heyecanla izledi. Kayaalp’in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları karşılaşma boyunca heyecan içinde dua ederek müsabakayı izledi. Aile maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı ve mutluluklarını birbirlerine sarılarak ve İstiklal Marşı okuyarak kutladı. Şampiyonluk unvanını koruyan Rıza Kayaalp’in annesi Sevgi Kayaalp, oğlunun maçını izledikten sonra yaptığı konuşmada, “Çok heyecanlıydık, izledik 4. Dünya Şampiyonluğunu kazanmak için oraya gitti. Bayrağımızı dalgalandırdı İstiklal Marşımızı okuttu. Hep dualarımız bu yöndeydi, Türkiye’ye armağan etti. Oğlumla gurur duyuyorum. Hedefte olimpiyatlar var İnşallah ora dada bayrağımızı dalgalandırır ve bizi daha mutlu eder” dedi.
Rıza Kayaalp’in ablası Arzuhan Coşkun ise, “Onunla gurur duyuyoruz, bayrağımızı dalgalandırdı, çok heyecanlıyım heyecanlı bir maç izledik. Eleme maçlarını da izledik. Kardeşimle gurur duyuyorum, emeğinin karşılığını aldı, mutluyuz, gururluyuz. İnşallah darısı Olimpiyata orada da bayrağımızı dalgalandırır” şeklinde konuştu.

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