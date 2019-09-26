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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Rıza Kayaalp gazilerle bir araya geldi Haberi

Rıza Kayaalp gazilerle bir araya geldi Haberi

-Paylaşımdan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Gaziler Sosyal Medya Şampiyon Kahramanlık 


- Jandarma Genel Komutanlığı, Dünya Şampiyonu Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp ile gazilerin bir araya gelmesinin görüntülerini paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir tarafta Dünya Şampiyonu Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp, diğer tarafta gönüllerimizin şampiyonu Kahraman Gazilerimiz. Müsabakada kazanan dostluk oldu, kahramanlık oldu" denildi.
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