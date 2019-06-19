Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Rip akıntısına kapılan 2 kişi son anda kurtarıldı

Rip akıntısına kapılan 2 kişi son anda kurtarıldı

Karaya çıkarılan gencin görüntüsü

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Cankurtaran Sağlık Ekipleri Boğulma Vakaları 

-Cankurtaranların ilgilenmesi
-Kalabalık
-Denizden görüntü
-arşiv görüntüler

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize giren 2 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden cankurtaranlar, gençleri ölümden kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Çevlik sahilinde sabah saatlerinde denize serinlemek için giren 2 gencin, rip akıntısına kapılarak çırpındıklarını gören vatandaşlar durumu cankurtaranlara bildirdi. Cankurtaranlar, olay yerine gelen itfaiye ekipleriyle birlikte gençleri karaya çıkarttı. İki genç sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne ardından da Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Boğulma tehlikesi yaşayan iki gencin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Dünyanın en büyük kumsalları arasında yer alan Samandağ ve Çevlik sahilinde her yıl, halk arasında ‘kum göçmesi veya kum kayması’ olarak da bilinen rip akıntısına bağlı olarak boğulma vakaları görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı