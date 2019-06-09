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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Rip akıntısına dikkat

Rip akıntısına dikkat

Denizden detay

Yüzme Cankurtaran Sahil Güvenlik 

-Yüzenlerden detay
-Sercan Sıyrık ile röportaj
-Yüzenlerden detay

( HATAY -ÖZEL)- Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde her yıl onlarca kişi rip akıntısı sebebiyle yaşamını yitiriyor- Cankurtaran Sercan Sıyrık, “rip akıntısı” kıyıya gelen dalgaların, geri dönüş esnasında oluşan güçlü ve tehlikeli akıntı olduğunu belirterek, rip akıntısından kurtulmak için öncelikle korkup panik yapılmaması gerektiğini vurguladı HATAY

- Akdeniz sahillerindeki plajlarda, yaz aylarında alınan tüm önlemlere rağmen sıkça görülen boğulma olaylarının nedenlerinin başında pek bilinmeyen ’rip akıntıları’ geliyor. Çok iyi yüzme bilenleri bile denizin derinliklerine çeken, saatte 70 kilometre hızla hareket eden bu sinsi ve çok güçlü akıntı, çok sığ olan plajlarda da görülüyor. Hatay’ın Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde Cankurtaranlık yapan Sercan Sıyrık, “rip akıntısı” kıyıya gelen dalgaların, geri dönüş esnasında oluşan güçlü ve tehlikeli akıntı olduğunu ifade etti.
Rip akıntısından kurtulmak için öncelikle korkup panik yapılmaması gerektiğini vurgulayan Sıyrık, "Rip akıntısına kapıldığımızda kıyıya dik bir şekilde değil, paralel bir şekilde sağa veya sola rip akıntısının şekline göre önce akımdan çıkmamız gerekiyor ”dedi.
Rip akıntısı kıyıya gelen dalgaların, geri dönüş esnasında oluşan güçlü ve tehlikeli akıntı olduğunu ifade eden Sıyrık, ”Rip akıntısı sadece yükseklikten bakıldığında zaman fark edilebilen bir akıntıdır. Rip akıntısı oluşan bölgede deniz biraz daha koyu ve derinlik bulunuyor. Rip akıntısına kapılmış birini gördüğümüzde kesinlikle atlamamız gerekmektedir. Mümkün olduğunca cankurtaran veya sahil güvenliğe haber verilmesi güvenlik açısından daha iyi olacaktır ”dedi.
Rip akıntısından kurtulmak için öncelikle korkup panik yapılmaması gerektiğini ifade eden Sıyrık, şöyle devam etti: "Rip akıntısına kapıldığımızda kıyıya dik bir şekilde değil, paralel bir şekilde sağa veya sola rip akıntısının şekline göre önce akımdan çıkmamız gerekiyor. Sağa veya sola 30’ar metre yol aldıktan sonra sahile dik bir şekilde yüzmemiz gerekiyor. Öncelikle korkup veya panik yapmamamız gerekiyor. Boğulan birisini gördüğünüz anda kesinlikle ve kesinlikle hemen atlamayınız. Önce kendi güvenliğinizi alıp, boğulan şahısa bir simit veya bir palet alıp hani bir şey yapamıyorsanız simidi ulaştırabilirsiniz. Ve en yakın zamanda sahil güvenlik veya cankurtaran olan bir şahısa mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ulaşmak gerekmektedir” dedi.

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