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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Rıdvan Fadıloğlu’nun acı günü

Rıdvan Fadıloğlu’nun acı günü

cenaze töreninden detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Hastane Cenaze Cenaze Namazı 


- Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun annesi 82 yaşındaki Sezer Fadıloğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun annesi Sezer Fadıloğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. sezer Fadıloğu'nun annesinin cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Bahattin Nakıpoğlu Camisi’nde kılınan cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedildi. Cenazeye, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, il protokolü ile çok sayıda sevenleri ve yakınları katıldı
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