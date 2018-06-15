Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Rezzan hemşire bayram namazı sonrası anıldı - ANKARA İzle

Rezzan hemşire bayram namazı sonrası anıldı - ANKARA İzle

- İsrail Konutevi önünde toplanan gruptan detay - Sağlık ve Medeniyet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Furkan Karabekmez, grup adına açıklama yapmasıRezzan hemşire bayram namazı sonrası anıldı - Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu, Sağlık ve Medeniyet Derneği ve Öz Sağlık - İş Sendikası üyeleri, ramazan ayında Gazze sınırında şehit edilen gönüllü hemşire Rezzan en - Neccar'ı anma ve İsrail'i lanetlemek için bayram namazı sonrası protesto düzenlediANKARA (AA) - Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu, Sağlık ve Medeniyet Derneği ve Öz Sağlık - İş Sendikası üyeleri, ramazan ayında Gazze sınırında şehit edilen gönüllü hemşire Rezzan en - Neccar'ı anma ve İsrail'i lanetlemek için protesto düzenledi.
İsrail Konutevi önünde bayram namazı sonrası toplanan grup, dev Filistin bayrağı açarak slogan attı.Sağlık ve Medeniyet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Furkan Karabekmez, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail askerleri tarafından sivil, doktor, hemşire ve yaralıların katledildiğini bildirdi.Bu saldırılarda son 10 yıldır 5 tıp merkezi, 12 sağlık ocağı, 3 hastanenin yıkıldığını ve iki hastanenin hasar gördüğünü aktaran Karabekmez, "3901 sağlık çalışanı yaralandı. En son 21 yaşındaki hemşire kızımız Rezzan en - Neccar yaralıya müdahale ederken şehid edildi." diye konuştu.
Karabekmez, vicdan denildiğini ancak insanlıktan nasibi olmayanların nasıl insanlığa davet edeceklerini bilemediklerini belirterek, şunları kaydetti:"İşkence yapan, tarım arazilerine uçaklarla zehirli ilaç sıkan, su şebekelerine kanalizasyon bağlayan, 23 saat elektrik kesen, sınır kapılarına kapatıp yaralıların ölmesine sebep veren, öldürdüğü insanların ailelerini de cezalandırmak için evlerini başlarına yıkan ve buna benzer binlerce olaya sebep veren Siyonist İsrail'i şiddetle kınıyor, duyarlı insanları harekete geçmeye davet ediyoruz."

Kanalizasyon Sağlık Çalışanı Bayram Namazı Sağlık Ocağı Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Mehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes AldırmıyorMehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes Aldırmıyor
'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı