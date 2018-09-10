- Reyhanlı’ya tank sevkiyatı devam ediyor



- Olası bir İdlib operasyonu nedeniyle sınır hattının güvenliği için Reyhanlı ilçesindeki birliklere askeri sevkiyat devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), olası bir İdlib operasyonu nedeniyle sınır hattına askeri sevkiyatı sürdürüyor. Bugün Türkiye’nin çeşitli illerinden sevk edilen askeri araçlardan tank taşıyan tırlar Hatay’ın Hassa ilçesinden geçiş yaparak Reyhanlı ilçesindeki birliklere gidiyor. Öte yandan, TSK’nın sınır hattındaki güvenliği sağlamak adına askeri sevkiyatlarını devam ettireceği öğrenildi.

