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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Reyhanlı’ya tank sevkiyatı devam ediyor

- Reyhanlı’ya tank sevkiyatı devam ediyor

askeri araçların geçişi

( HATAY ) - Reyhanlı’ya tank sevkiyatı HATAY

Askeri Sevkiyatı Askeri Araç İdlib Hanlı 


- Olası bir İdlib operasyonu nedeniyle sınır hattının güvenliği için Reyhanlı ilçesindeki birliklere askeri sevkiyat devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), olası bir İdlib operasyonu nedeniyle sınır hattına askeri sevkiyatı sürdürüyor. Bugün Türkiye’nin çeşitli illerinden sevk edilen askeri araçlardan tank taşıyan tırlar Hatay’ın Hassa ilçesinden geçiş yaparak Reyhanlı ilçesindeki birliklere gidiyor. Öte yandan, TSK’nın sınır hattındaki güvenliği sağlamak adına askeri sevkiyatlarını devam ettireceği öğrenildi.
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